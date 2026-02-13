SILENT HILL: Townfall si mostra in un primo trailer

KONAMI ha presentato, durante l'ultimo State of Play di Sony Interactive, un inedito trailer dedicato a SILENT HILL: Townfall. Il filmato offre una prima visione dettagliata dell'ultimo capitolo della celebre serie horror psicologica. Sviluppato da Screen Burn e co-pubblicato da Annapurna Interactive e KONAMI, SILENT HILL: Townfall è un horror psicologico indipendente e autoconclusivo ambientato nelle fredde e isolate terre scozzesi. I fan possono aggiungere fin da ora SILENT HILL: Townfall alle proprie wishlist.

Dopo il misterioso debutto e il teaser del 2022, SILENT HILL: Townfall torna alla ribalta con nuove rivelazioni agghiaccianti. Il prossimo capitolo della serie SILENT HILL mira a evolvere l'horror psicologico dei precedenti capitoli, senza rinunciare ai temi che da sempre caratterizzano il franchise, come mistero, tragedia e perdita.

I giocatori vestiranno i panni di Simon Ordell, tornato sull'isola di St. Amelia per “mettere le cose a posto”. Ad attenderlo: una città avvolta in una fitta nebbia, apparentemente abbandonata ma non in pace. Con solo alcuni vestiti, una sacca per flebo, un braccialetto medico con il suo nome e un CRTV, Simon si dirige verso la città seguendo le voci captate durante il tragitto. Avventurandosi sempre più in profondità e spinto dal desiderio di fare luce su ciò che lo lega a luoghi e abitanti, Simon inizierà a scoprire frammenti di un passato che lentamente riaffiora in superficie.

Sviluppato interamente in prima persona, Simon dovrà esplorare, fuggire e sopravvivere utilizzando un set limitato di armi e strumenti, tra cui il CRTV, un televisore tascabile utilizzato per sintonizzarsi su segnali instabili. La fuga è carica di tensione, il combattimento è frenetico, mentre enigmi narrative driven rivelano una verità che si rifiuta di rimanere sepolta.