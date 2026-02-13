Vasco Rossi difende Laura Pausini dopo l'inno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Vasco Rossi prende posizione dopo le critiche a Laura Pausini per l’inno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il rocker difende la cantante sui social e attacca chi ha contestato la sua esibizione.

Vasco Rossi interviene pubblicamente a sostegno di Laura Pausini, finita al centro delle polemiche per aver cantato l’inno nazionale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, andata in scena allo stadio San Siro.

L’esibizione della cantante, dal prato dell’impianto milanese, ha acceso il dibattito soprattutto sui social, dove in molti hanno criticato alcune scelte vocali adottate durante la performance.

Leggi anche: Laura Pausini, commenti disattivati dopo l'inno a San Siro per Milano-Cortina 2026

Laura Pausini ha bloccato i commenti su Instagram dopo il post sulla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, segnata dalle polemiche per l’inno cantato a San Siro.

Il rocker di Zocca ha deciso di dire la sua con una storia pubblicata su Instagram. Secondo Vasco Rossi, la cantante ha interpretato l’inno “in maniera impeccabile”, utilizzando variazioni vocali coerenti con il suo stile e con le capacità che la contraddistinguono.

Nel messaggio, il cantautore ha anche rivendicato il diritto di un’artista di livello internazionale di personalizzare un brano così importante, sottolineando come il talento della Pausini giustifichi pienamente le sue scelte sul palco.

Il commento si chiude con toni diretti e senza filtri, in perfetto stile Vasco, rivolti a chi ha espresso giudizi negativi sull’esibizione.