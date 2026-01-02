Milano Cortina 2026: Laura Pausini protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali

Il 6 febbraio 2026, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina, con #LauraPausini come protagonista. Un momento di grande rilevanza per l’Italia e il mondo dello sport.

Il 6 febbraio 2026 lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, un evento che unirà sport, spettacolo e identità culturale. Tra i volti simbolo scelti per rappresentare l’Italia sul palcoscenico globale ci sarà Laura Pausini, artista capace di parlare a un pubblico internazionale con un linguaggio musicale universale.

Nel corso di oltre trent’anni di carriera, la cantante romagnola ha costruito un percorso senza confini, portando la musica italiana nelle classifiche di tutto il mondo. Con più di 70 milioni di dischi venduti e una collezione di riconoscimenti che include Grammy Award, Latin Grammy, Golden Globe e una candidatura agli Oscar®, Pausini è diventata una delle figure più rappresentative della cultura pop italiana contemporanea.

Leggi anche Lara Gut-Behrami si ferma: rottura del crociato e stop a Milano Cortina 2026

La sua partecipazione alla cerimonia si inserisce nel tema portante dell’evento, l’Armonia, intesa come incontro tra popoli, linguaggi e sensibilità diverse. La sua voce, capace di attraversare generazioni e culture, incarna un equilibrio tra tradizione e modernità, mantenendo salde le radici italiane e allo stesso tempo dialogando con il mondo.

Il momento affidato a Laura Pausini sarà uno dei passaggi più iconici dello spettacolo inaugurale, pensato per creare un’esperienza emotiva condivisa. La sua presenza contribuirà a dare forma a un racconto collettivo in cui musica, identità e valori olimpici si fondono in una rappresentazione di forte impatto visivo e simbolico.