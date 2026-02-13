Msi rtx 5090 lightning z limited edition arriva in Italia con soli due pezzi

Arriva in Italia la nuova MSI RTX 5090 Lightning Z Limited Edition: solo due pezzi disponibili e prestazioni da record. La scheda video punta su design esclusivo, materiali premium e un bundle dedicato per i primi acquirenti.

MSI porta sul mercato italiano la nuova GeForce RTX 5090 Lightning Z Limited Edition, modello di punta della sua offerta. La disponibilità è estremamente ridotta: soltanto due unità per l’intero Paese, destinate a una nicchia di utenti tra collezionisti, professionisti e appassionati di hardware.

Mostrata per la prima volta al CES di Las Vegas, la scheda ha attirato attenzione per numeri e risultati: ha già registrato 19 record mondiali in ambito prestazionale, posizionandosi tra le GPU più spinte mai realizzate finora.

Il progetto punta su soluzioni senza compromessi. Il rivestimento in fibra di carbonio aumenta la rigidità strutturale e conferisce un aspetto distintivo, mentre un display integrato da 8 pollici consente di monitorare in tempo reale dati di sistema, visualizzare animazioni e contenuti personalizzati. Il sistema di raffreddamento è stato sviluppato per sostenere overclock avanzati e carichi intensi, sia in ambito gaming sia professionale.

Per il debutto italiano, MSI abbina alla scheda un bonus dedicato: chi riuscirà ad acquistare uno dei due esemplari potrà richiedere gratuitamente il sistema mesh Roamii BE Pro, pensato per migliorare stabilità e velocità della rete domestica.

L’iniziativa consente di abbinare una piattaforma grafica di fascia estrema a una connessione ottimizzata, utile per attività come gaming competitivo, streaming e applicazioni ad alte prestazioni. La richiesta del dispositivo incluso potrà essere effettuata entro il 12 maggio.