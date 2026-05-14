MSI GeForce RTX 5080 The Mandalorian, edizione limitata con soli 500 pezzi in Europa

MSI lancia la GeForce RTX 5080 The Mandalorian per celebrare il nuovo film di Star Wars. La scheda video arriverà il 22 maggio in appena 500 unità per l’Europa, con finiture ispirate a Din Djarin e Grogu.

MSI ha presentato la nuova GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC, una scheda video realizzata in collaborazione con l’universo di Star Wars. Il modello sarà disponibile dal 22 maggio 2026 e accompagnerà l’uscita cinematografica del film dedicato a The Mandalorian e Grogu, prevista pochi giorni prima nelle sale.

L’azienda ha deciso di distribuire questa versione speciale in quantità molto limitate. Per il mercato europeo sono stati previsti soltanto 500 esemplari, caratteristica che rende il prodotto destinato soprattutto a collezionisti e appassionati della saga creata da Lucasfilm.

La scheda utilizza l’architettura NVIDIA Blackwell della serie GeForce RTX 50 e integra il supporto a NVIDIA DLSS 4.5, tecnologia progettata per aumentare fluidità e qualità delle immagini nei videogiochi. Il modello supporta anche la piattaforma NVIDIA Studio, dedicata a creator e professionisti che lavorano con rendering, video editing e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

MSI ha equipaggiato la GPU con il sistema di raffreddamento TRIO FROZR 4. Il dissipatore include ventole STORMFORCE con pale sagomate per migliorare il flusso d’aria, oltre a una base in rame nichelato e a soluzioni tecniche studiate per ridurre temperature e rumorosità durante l’utilizzo intenso.

Il design riprende chiaramente l’estetica della serie The Mandalorian. La scocca sfoggia una finitura metallica che richiama l’armatura Beskar di Din Djarin, mentre l’illuminazione RGB è integrata nella struttura GAMING di MSI.

Tra gli accessori inclusi compare anche un supporto VGA dedicato a Grogu, pensato per sostenere la scheda all’interno del case. Sul retro è presente inoltre una backplate magnetica personalizzabile con quattro placche intercambiabili raffiguranti simboli e personaggi della saga, tra cui l’elmo del Mandaloriano, la Nuova Repubblica e i Resti dell’Impero.

Con questa edizione limitata, MSI punta a unire hardware di fascia alta e collezionismo legato a Star Wars. La disponibilità ridotta e il lancio in concomitanza con il nuovo film potrebbero rendere la RTX 5080 The Mandalorian uno dei prodotti hardware più ricercati del 2026.