GIGABYTE AORUS RTX 5090 INFINITY, nuova GPU con raffreddamento Hyperburst e design premium

GIGABYTE lancia la AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY con nuovo raffreddamento Hyperburst e struttura in metallo. La scheda punta su temperature più basse e minore rumorosità anche durante sessioni di gioco prolungate.

GIGABYTE ha annunciato la disponibilità della nuova AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G, scheda video destinata alla fascia più alta del mercato gaming e workstation. Il modello introduce il sistema di raffreddamento WINDFORCE Hyperburst e una struttura completamente in metallo pensata per migliorare solidità e dissipazione del calore. La GPU ha inoltre ottenuto il Red Dot Design Award 2026 nella categoria Product Design.

La nuova proposta entra nella linea AORUS come soluzione dedicata agli utenti che cercano prestazioni elevate con particolare attenzione alla gestione termica. Negli ultimi anni le schede video di fascia alta sono diventate sempre più grandi e difficili da raffreddare a causa dell’aumento dei consumi e delle frequenze operative. Con la RTX 5090 INFINITY, GIGABYTE prova a contenere dimensioni e rumorosità senza rinunciare alla capacità dissipante.

Il sistema WINDFORCE Hyperburst utilizza una configurazione chiamata Double Flow Through. La struttura adotta una doppia apertura posteriore che permette all’aria di attraversare più facilmente il dissipatore, migliorando il ricambio interno rispetto ai design tradizionali. Al centro della scheda è presente una ventola nascosta denominata Overdrive che entra in funzione automaticamente durante i carichi più elevati della GPU.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questa soluzione permette di ottenere prestazioni paragonabili a un sistema a tre ventole mantenendo però un design più compatto. La ventola centrale lavora con una curva dedicata e si attiva soltanto nei momenti di maggiore richiesta energetica.

La dissipazione termica viene supportata anche da una camera di vapore a contatto diretto con la GPU e da diversi heatpipe distribuiti lungo il dissipatore. GIGABYTE ha scelto materiali differenti per le varie componenti della scheda, utilizzando grasso metallico composito sulla GPU e gel termoconduttivo di livello server per VRAM e MOSFET.

Tra le novità tecniche figurano anche le ventole Hawk, progettate per aumentare pressione e volume del flusso d’aria limitando al tempo stesso turbolenze e rumore. La gestione acustica è uno degli aspetti più delicati nelle GPU moderne, soprattutto nei sistemi ad alte prestazioni dove le temperature elevate portano spesso a velocità di rotazione molto aggressive.

Dal punto di vista estetico, la AORUS RTX 5090 INFINITY riprende il linguaggio stilistico più recente della linea gaming AORUS, con illuminazione RGB Halo e una scocca in metallo pressofuso. Anche la backplate utilizza materiali metallici per aumentare rigidità e supporto strutturale del PCB.

Il design prende ispirazione dal settore aerospaziale, con superfici arrotondate e dettagli che richiamano i motori a doppio flusso. Le alette del dissipatore seguono la stessa filosofia estetica e sono state modellate per aumentare la superficie utile alla dispersione del calore.

La scheda ha ricevuto il Red Dot Design Award 2026, riconoscimento internazionale dedicato al design industriale. Il premio valuta qualità costruttiva, integrazione funzionale e soluzioni estetiche adottate dai produttori. Nel caso della RTX 5090 INFINITY, il riconoscimento riguarda soprattutto l’integrazione tra raffreddamento, materiali e struttura esterna.

Resta ora da capire come il nuovo sistema WINDFORCE Hyperburst si comporterà nei test indipendenti. Temperature operative, consumi e rumorosità saranno elementi decisivi in una fascia di mercato dove le GPU moderne richiedono sempre più potenza e sistemi di dissipazione avanzati.