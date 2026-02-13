Uomo trovato morto a Licciana Nardi, sul corpo segni di coltellate

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone della sua abitazione a Licciana Nardi, in Lunigiana. Sul corpo segni di coltellate. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita sul balcone della sua abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. Il corpo presentava ferite da arma da taglio, circostanza che ha subito fatto scattare le indagini.

Il ritrovamento risale alla serata di giovedì 12 febbraio, nella frazione di Villa di Panicale. A dare l’allarme è stata la moglie, rientrata in casa e trovandosi davanti il marito a terra, in una pozza di sangue. La donna ha contattato immediatamente il numero di emergenza.

In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso. La scena si è presentata fin da subito complessa.

Secondo i primi accertamenti, sul corpo sarebbero presenti una o più ferite da coltello. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi: si lavora per capire se si tratti di un gesto volontario o dell’intervento di altre persone.

La moglie, sotto choc dopo la scoperta, ha accusato un malore ed è stata trasferita al pronto soccorso di Fivizzano per controlli. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Massa, hanno effettuato i rilievi con il supporto della scientifica. Sono in corso le audizioni dei familiari e degli eventuali testimoni per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.