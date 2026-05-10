Palermo, Placido Barile trovato morto in auto a 34 anni con ferite d'arma da fuoco

Placido Barile è stato trovato morto a Palermo dentro la sua Smart con ferite d’arma da fuoco al volto. Il corpo del 34enne era parcheggiato in via Paladini, vicino al murales dedicato a Totò Schillaci.

Il corpo senza vita di Placido Barile, 34 anni, è stato scoperto all’interno della sua Smart parcheggiata in via Paladini, nella zona di viale Michelangelo a Palermo. A dare l’allarme è stato il fratello dell’uomo, preoccupato dopo non essere riuscito a contattarlo.

Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per il 34enne non c’era già più nulla da fare. I primi accertamenti hanno rilevato diverse ferite provocate da colpi d’arma da fuoco al volto e alla testa. L’area in cui è stata trovata l’auto si trova vicino al murales dedicato a Totò Schillaci.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire il movente dell’agguato. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona.

Secondo quanto emerso, Barile era già noto alle forze dell’ordine. Nel 2014 era stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali dopo un episodio avvenuto in via Arrigo Boito. In quell’occasione, insieme a un altro uomo, avrebbe aggredito un passante per portargli via un borsello e un braccialetto in oro.

Quello avvenuto in via Paladini è il secondo omicidio registrato a Palermo nel giro di un giorno. Poche ore prima un uomo di 69 anni, Pietro De Luca, ex infermiere in pensione, era stato ucciso nel suo appartamento. Per il delitto è stato fermato un ragazzo di 16 anni, vicino di casa della vittima, che ha raccontato agli investigatori di aver colpito l’uomo con un tubo di metallo dopo presunte avances sessuali.