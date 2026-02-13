Margaret Qualley si racconta: matrimonio con Jack Antonoff e progetti di famiglia

Margaret Qualley posa per Vanity Fair e parla della sua vita privata: dal matrimonio con Jack Antonoff al desiderio di avere figli, tra passioni personali e ricordi familiari.

Margaret Qualley si mostra senza filtri in un servizio fotografico per Vanity Fair e, tra uno scatto e l’altro, condivide dettagli inediti sulla sua vita privata e sul rapporto con il marito, il produttore musicale Jack Antonoff.

L’attrice racconta di aver sempre cercato una persona speciale e di averla trovata proprio in Antonoff. Accanto a lui, spiega, ha acquisito maggiore sicurezza, sentendosi libera di esplorare lati di sé che prima teneva nascosti.

Alla domanda sul futuro, Qualley non ha dubbi: l’idea di avere figli è nei loro piani. Parla con semplicità delle cose che ama di più, dalla famiglia al marito, passando per passioni quotidiane come ballare, andare a cavallo e ascoltare audiolibri.

Tra i legami più forti, l’attrice cita le amicizie femminili, che definisce fondamentali, e il rapporto con la sorella, descritta come la sua prima anima gemella. Racconta anche piccoli dettagli personali, come il desiderio di vivere in campagna e imparare finalmente a guidare un’auto con cambio manuale.

La storia con Antonoff è iniziata nell’estate del 2021, quando i due sono stati fotografati insieme a Brooklyn mentre si scambiavano un bacio durante una passeggiata. Pochi mesi dopo, nel marzo 2022, hanno ufficializzato la relazione presentandosi insieme a un evento pubblico.

Il passo successivo è arrivato a maggio dello stesso anno, quando l’attrice è stata vista al Festival di Cannes con un anello di diamanti, segnale del fidanzamento. Il matrimonio è stato celebrato il 19 agosto 2023 in una location sul mare, con la presenza di numerosi volti noti tra cui Taylor Swift, Channing Tatum e Zoë Kravitz, oltre ai familiari di Qualley.