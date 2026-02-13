Konami annuncia Rev. NOiR, nuovo rpg per PlayStation 5

Konami svela Rev. NOiR durante lo State of Play: un nuovo RPG per PlayStation 5 ambientato in un mondo oscuro segnato da un fenomeno mortale chiamato “caduta della luce”.

Konami ha presentato Rev. NOiR, un nuovo gioco di ruolo attualmente in sviluppo per PlayStation 5. Il progetto è stato mostrato per la prima volta nel corso dello State of Play di Sony Interactive Entertainment, con un teaser che anticipa atmosfere e direzione artistica.

L’ambientazione ruota attorno a un mondo in cui la cosiddetta caduta della luce rappresenta una minaccia letale: chi ne viene colpito muore. In questo scenario prende forma la storia di un ragazzo privo di memoria che incontra una giovane donna con un ruolo chiave negli eventi.

I due protagonisti si mettono in viaggio per fermare il fenomeno e tentare di salvare ciò che resta del mondo, affrontando allo stesso tempo il proprio passato. Il racconto intreccia temi legati al destino, alla volontà e al ruolo degli esseri umani di fronte a forze che sembrano superiori.

Con Rev. NOiR, Konami punta a proporre una nuova esperienza nel genere RPG, caratterizzata da una narrazione intensa e da un’ambientazione cupa. Ulteriori dettagli sul progetto saranno diffusi nei prossimi mesi.