MOUSE P.I. For Hire, data di uscita e edizioni fisiche del nuovo sparatutto noir

MOUSE P.I. For Hire arriva il 16 aprile 2026 con edizioni fisiche e supporto Xbox Play Anywhere. Il gioco punta su stile anni ’30 e una storia noir, con dettagli su contenuti e uscita retail fissata per luglio.

MOUSE: P.I. For Hire debutterà ufficialmente il 16 aprile 2026 in formato digitale. Il titolo, sviluppato da Fumi Games e pubblicato da PlaySide Studios, propone uno sparatutto in prima persona ambientato in un mondo ispirato ai cartoni animati degli anni ’30, con un’impronta noir marcata.

Il giocatore veste i panni di Jack Pepper, detective privato alle prese con criminalità e corruzione nella città di Mouseburg. A dare voce al protagonista è Troy Baker, attore noto nel settore videoludico, che accompagna l’indagine tra scontri a fuoco e atmosfere cupe.

Leggi anche: GTA V: annunciata la data di uscita delle versioni fisiche Console

Il progetto unisce azione e investigazione in un contesto stilizzato in bianco e nero. La direzione artistica richiama l’animazione d’epoca, mentre la trama si sviluppa tra bande rivali e forze dell’ordine compromesse.

Versioni retail e contenuti della Mouseburg Edition

Le edizioni fisiche arriveranno nei negozi il 10 luglio 2026. Saranno disponibili due versioni: una Standard e una più ricca, chiamata Mouseburg Edition, pensata per i collezionisti.

La Standard Edition includerà semplicemente il gioco su supporto fisico per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, senza contenuti aggiuntivi. Una soluzione pensata per chi preferisce conservare il titolo in formato tradizionale.

La Mouseburg Edition offrirà invece un pacchetto più completo. Al suo interno saranno presenti il gioco, un vinile da 7 pollici con brani della colonna sonora firmata da Patryk Scelina e un pezzo inedito dei Caravan Palace, oltre a materiali extra dedicati all’universo narrativo.

Tra gli oggetti inclusi figurano un poster double face con la mappa di Mouseburg e lo schema dell’arma del protagonista, un fumetto ambientato nel mondo di gioco, adesivi tematici e una serie di 33 carte da collezione ispirate al baseball cittadino.

Completa l’edizione una selezione di cartoline illustrate. La distribuzione della versione Deluxe è prevista per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2. I preordini sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati.

Sul fronte tecnico, la versione Xbox supporterà Xbox Play Anywhere. Chi acquisterà il gioco in digitale potrà usarlo sia su PC Windows sia su console Xbox, con progressi e obiettivi condivisi tra le due piattaforme.

Restano in sviluppo le versioni per PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori stanno lavorando all’ottimizzazione e comunicheranno più avanti eventuali date di uscita per queste piattaforme.