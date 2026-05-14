eFootball Championship 2026 a Bangkok, Konami annuncia le finali mondiali e premi speciali

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Konami porta le finali mondiali di eFootball Championship 2026 a Bangkok, mentre il gioco mobile celebra nove anni con premi speciali e leggende del calcio come Didier Drogba disponibili nella nuova campagna in-game.

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Konami ha confermato che le finali mondiali di eFootball Championship 2026 si terranno domenica 26 luglio a Bangkok, in Thailandia, durante l’eFootball World Festival. I migliori giocatori del panorama competitivo internazionale si contenderanno il titolo mondiale davanti al pubblico presente e agli spettatori collegati in streaming da tutto il mondo. Dopo il successo registrato nella scorsa edizione, Bangkok tornerà a ospitare l’evento dedicato all’universo di eFootball. La manifestazione non sarà limitata alle sole sfide eSports, ma proporrà anche attività interattive, spettacoli e momenti dedicati alla community del gioco calcistico di Konami. L’eFootball World Festival riunirà appassionati, creator e professionisti provenienti da diversi Paesi, con incontri competitivi e iniziative pensate per coinvolgere i fan presenti alla manifestazione. Le finali saranno trasmesse in diretta online, permettendo anche agli utenti che seguiranno l’evento da casa di assistere alle partite decisive. Parallelamente, eFootball mobile celebrerà il nono anniversario con una campagna speciale disponibile su console, PC e dispositivi mobili. Gli utenti che accederanno al gioco riceveranno monete eFootball e un Chance Deal utile per ottenere uno dei calciatori presenti nella selezione dedicata alle leggende del calcio. Tra i protagonisti della campagna comparirà anche Didier Drogba, inserito nella rosa di giocatori disponibili attraverso le ricompense speciali. Konami ha inoltre previsto ulteriori bonus ottenibili completando partite e obiettivi in-game, con premi destinati a migliorare il proprio Dream Team.

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