Crollo a Formello, muro travolge palazzina: un morto e due feriti

Un muro di contenimento cede improvvisamente e travolge una palazzina a Formello, alle porte di Roma: una persona perde la vita, due feriti e residenti evacuati per motivi di sicurezza.

Un uomo di circa 58 anni è morto dopo essere stato colpito dal crollo di un muro di contenimento avvenuto ieri sera a Formello, alle porte di Roma. Il cedimento ha interessato una struttura sovrastante che è finita contro una palazzina situata più in basso.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate in ospedale in codice giallo.

L’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi e, in via precauzionale, una decina di residenti dello stabile coinvolto è stata evacuata. Le verifiche sulla stabilità della zona sono proseguite per tutta la notte.

La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità legate alla struttura.