Cuneo, valanga travolge quattro escursionisti: un morto e due feriti in gravi condizioni

Giornata drammatica in montagna tra il Piemonte e il Veneto, con due episodi distinti legati a valanghe che hanno causato vittime e feriti. Il primo intervento è avvenuto in provincia di Cuneo, nei pressi del rifugio Bonelli, dove una slavina ha investito un gruppo di quattro persone.

Il bilancio è di una vittima, due feriti in condizioni critiche e un quarto coinvolto con traumi più lievi. I soccorsi sanitari del 118 di Cuneo sono intervenuti rapidamente sul posto, prestando assistenza immediata e predisponendo il trasferimento dei feriti più gravi in ospedale.

Un secondo incidente si è verificato sulle Piccole Dolomiti, nel territorio di Recoaro Terme, nel Vicentino. Qui uno scialpinista di 50 anni, residente in provincia di Venezia, ha perso la vita mentre affrontava la discesa del Vajo Gabele insieme a un compagno.

Il distacco di una massa di neve mista a sassi è avvenuto nella parte conclusiva del percorso. L’uomo è stato trascinato per decine di metri, urtando ripetutamente contro le rocce affioranti e riportando traumi gravissimi alla testa e all’addome.

L’amico che lo accompagnava, rimasto illeso, ha lanciato l’allarme e ha raggiunto il ferito, riuscendo a liberarlo dalla neve. Sul luogo sono intervenuti il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno e l’elicottero di Treviso Emergenza, con il supporto di un’équipe medica calata dall’alto.

Nonostante i tentativi di soccorso, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il compagno è stato accompagnato a valle, mentre il corpo della vittima è stato recuperato e affidato alle forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.