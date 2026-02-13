State of Play febbraio 2026

Tutti gli annunci e i giochi mostrati da Sony

Lo State of Play di febbraio 2026, trasmesso ieri sera in Italia, è stato il più lungo mai realizzato da Sony per il brand PlayStation. Una presentazione densa, ritmata e ricca di contenuti, capace di alternare produzioni AAA, ritorni storici e progetti indipendenti, coinvolgendo sia i team interni ai PlayStation Studios sia numerosi partner terze parti.

Di seguito, una panoramica completa e riorganizzata di tutto ciò che è stato annunciato e mostrato.

Kena torna con una nuova avventura

La serata si è aperta con Kena: Scars of Kosmora, nuovo capitolo che riporta in scena la giovane guerriera spirituale. Ambientazioni inedite, una protagonista più matura e una missione che va oltre il semplice accompagnamento degli spiriti: questa volta Kena dovrà aiutare anche i vivi. L’uscita è fissata per il 2026 su PS5 e PC.

Espansioni e modalità multiplayer

Spazio anche ai contenuti aggiuntivi. Ghost of Yotei: Leggende introdurrà una modalità cooperativa PvE gratuita per tutti i possessori del gioco principale. Il lancio è previsto per il 10 marzo.

Sul fronte degli shooter cooperativi, è stato presentato 4:LOOP, nuovo progetto guidato da Mike Booth (co-creatore di Left 4 Dead). Il titolo promette dinamiche tattiche PvE con forte enfasi sulla collaborazione tra giocatori.

Tra sci-fi e horror: grandi ritorni

Dopo una lunga assenza, Pragmata è tornato a mostrarsi con un trailer più evocativo che esplicativo. Il gioco sarà disponibile dal 24 aprile, con una demo già scaricabile.

Capcom ha poi alzato il sipario su Resident Evil Requiem, nuovo capitolo horror che riporta in scena Grace e Leon. Il lancio è fissato per il 27 febbraio su console e PC.

Anche Konami ha ribadito la propria centralità nel panorama horror con Silent Hill Townfall, atteso nel corso del 2026.

Remaster, remake e grandi ritorni storici

Ampio spazio alla nostalgia.

Legacy of Kain: Defiance Remastered riporta in vita il classico di Crystal Dynamics in versione aggiornata.

In parallelo arriva Legacy of Kain: Ascendance, nuovo spin-off 2D in stile retro, in uscita il 31 marzo 2026.

Koei Tecmo ha presentato Dead or Alive 6: Last Round, edizione ampliata con 29 lottatori, oltre a un teaser del prossimo capitolo della serie.

Per gli appassionati stealth, arriva Metal Gear Solid Collection Vol.2, che include Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker in versione aggiornata.

Non manca l’anima arcade con Rayman: 30th Anniversary Edition, raccolta celebrativa disponibile in digitale dal 13 febbraio.

Nuove IP e progetti ambiziosi

Tra le novità più interessanti figura Control Resonant, nuovo action in terza persona di Remedy Entertainment ambientato in una versione distorta di New York.

Game Freak ha mostrato Beast of Reincarnation, action RPG con protagonista una guerriera accompagnata da un imponente cane, in uscita il 4 agosto 2026.

C’è spazio anche per l’action fantasy open world con Project Windless, ispirato alla saga letteraria coreana “L’uccello che beve lacrime”.

Franchise celebri: tra cinema e videogame

Lo State of Play ha puntato forte anche su brand iconici:

007 First Light , in arrivo il 27 maggio 2026, racconterà un Bond giovane e ancora in formazione.

Un nuovo titolo dedicato a John Wick è in fase iniziale di sviluppo.

Star Wars: Galactic Racer porterà le corse nell’universo di Lucasfilm con modalità storia e personalizzazione avanzata.

Sul fronte Marvel, Marvel Tokon: Fighting Souls, sviluppato in collaborazione con Arc System Works, ha mostrato anche gli X-Men, confermando l’uscita per il 6 agosto 2026 su PC e PS5.

Shooter e azione pura

Bungie ha ribadito l’arrivo di Marathon (5 marzo 2026), annunciando un Server Slam di test a fine febbraio.

Housemarque ha invece presentato Saros, shooter roguelite con forti richiami a Returnal, in uscita il 30 aprile con accesso anticipato per l’edizione digitale speciale.

Kratos raddoppia

Gran finale con doppio annuncio da parte di Santa Monica Studio:

God of War Trilogy Remake , progetto ancora avvolto nel mistero.

God of War: Sons of Sparta, action 2D a scorrimento laterale già disponibile su PlayStation.

Considerazioni finali

Lo State of Play di febbraio 2026 ha dimostrato una strategia chiara: alternare nostalgia e innovazione, valorizzare IP storiche e, allo stesso tempo, introdurre nuove proprietà intellettuali capaci di ampliare l’ecosistema PlayStation.

Tra remake attesissimi, horror di peso, action cooperativi e produzioni su licenza di grande richiamo, il 2026 si prospetta come un anno estremamente competitivo per PS5 e PC. Se questo evento rappresenta l’anteprima dell’offerta annuale, il calendario videoludico dei prossimi mesi si annuncia particolarmente denso e variegato.

