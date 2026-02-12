Topo morto in una pentola alla mensa dell'istituto G. Costantini di San Paolo Belsito

Un topo morto è stato trovato in una pentola della mensa dell’Istituto comprensivo “G. Costantini” a San Paolo Belsito, nel Napoletano. Il ritrovamento è avvenuto prima della distribuzione del pranzo agli alunni della primaria.

La scoperta è avvenuta pochi minuti prima che il pranzo venisse servito ai bambini della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Un’addetta della ditta incaricata della refezione ha notato la presenza di un topo morto all’interno di una pentola pronta per la distribuzione.

L’operatrice ha subito fermato tutto e avvisato la dirigente scolastica. La preside ha contattato i carabinieri, che sono arrivati nell’edificio per i primi accertamenti. Il pasto non è stato distribuito e nessun alunno ha consumato il cibo preparato in quella circostanza.

Sono stati informati anche il servizio dell’Asl di Marigliano e i Nas di Napoli, che dovranno verificare quanto accaduto e ricostruire le responsabilità. Il roditore è stato posto sotto sequestro per gli esami del caso.

Gli accertamenti puntano ora a chiarire come l’animale sia finito nella pentola e se vi siano state carenze nelle procedure di controllo e sicurezza all’interno del servizio mensa.