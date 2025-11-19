San Paolo Belsito, giovane uccide la sorella e si consegna ai carabinieri

Un dramma familiare ha scosso il comune di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, dove nel primo pomeriggio un ragazzo di 25 anni ha ucciso la sorella a coltellate.

La vittima, Noemi Riccardi, aveva 23 anni. Secondo una prima ricostruzione, il fratello Vincenzo Riccardi l’avrebbe colpita più volte con un’arma da taglio all’interno dell’abitazione di famiglia.

Subito dopo l’aggressione, il giovane ha chiamato i carabinieri chiedendo un intervento immediato e attendendo l’arrivo della pattuglia per consegnarsi senza opporre resistenza.

Sul luogo del delitto sono giunti i militari dell’Arma e il pm di turno della Procura di Nola, che ha assunto la direzione delle indagini e disposto i primi accertamenti tecnico-scientifici.