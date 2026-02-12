Milano Cortina, Lollobrigida oro nei 5000: è l'azzurra più vincente di sempre

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 5000 metri a Milano-Cortina dopo il trionfo nei 3000. A 35 anni firma il quarto podio olimpico e diventa l’azzurra più vincente di sempre nella pista lunga.

Francesca Lollobrigida scrive un’altra pagina storica ai Giochi di Milano-Cortina. Dopo il successo nei 3000 metri, arriva anche l’oro nei 5000 con il tempo di 6’46”17. È il quarto podio olimpico della sua carriera e il secondo in questa edizione. Nessuna italiana, nella pista lunga, aveva fatto meglio.

Il trionfo nei 3000 era arrivato nel giorno del suo 35° compleanno, con il record olimpico di 3’54”28. Nei 5000 ha costruito la vittoria giro dopo giro. Sotto pressione per il riferimento dell’olandese Marijn Conijn, Lollobrigida ha scelto un avvio deciso, ha controllato nella parte centrale e ha cambiato passo nel finale, facendo la differenza negli ultimi due giri.

L’Italia apre i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con un oro storico nel pattinaggio di velocità.

«Ho dato tutto, anche più del previsto», ha raccontato dopo la gara. La strategia era chiara: sfruttare l’ultima batteria per gestire i passaggi e puntare al record personale e italiano. Obiettivo centrato. Per l’Italia è il sesto oro di questi Giochi, per lei una conferma che vale doppio.

Se i 3000 restano la distanza che sente più sua, i 5000 hanno assunto un peso speciale. L’anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale sulla stessa distanza e voleva replicare anche ai Giochi. Questa volta ha gareggiato con maggiore lucidità, leggendo i tempi delle avversarie e adattando il ritmo senza strappi inutili.

A darle ulteriore spinta, anche il successo di Federica Brignone. «Quando ti dicono che è impossibile, puoi finirci per credere. Ma siamo noi a trasformare le cose», ha spiegato. La stagione non era stata semplice, e proprio per questo la doppietta olimpica assume un valore ancora più forte.

Dopo la premiazione ha chiamato il figlio Tommaso e la madre. Non aveva promesso una medaglia, ma di ritrovare il sorriso e divertirsi in pista. Il bambino non era sugli spalti, impegnato alla festa di Carnevale vestito da pompiere. Potrebbe esserci per la mass start, l’ultima sfida in programma.

Proprio la mass start è ora nel mirino. «È una gara imprevedibile, può succedere di tutto», ha detto. Sa che servirà anche il lavoro di squadra, ma potrà contare sul pubblico di casa. Intanto, Milano-Cortina ha già incoronato la sua regina.