Milano-Cortina 2026, oro storico per Lollobrigida nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità
L’Italia apre i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con un oro storico nel pattinaggio di velocità. Francesca Lollobrigida vince i 3.000 metri femminili firmando anche il nuovo record olimpico.
L’inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026 porta subito una medaglia d’oro all’Italia. A conquistarla è Francesca Lollobrigida, che domina i 3.000 metri di pattinaggio di velocità femminile e sale sul gradino più alto del podio.
La pattinatrice romana, 35 anni compiuti da pochi giorni, chiude la gara con il tempo di 3’54”28, stabilendo il nuovo record olimpico della distanza. Una prova condotta con ritmo costante e grande controllo, che le permette di staccare nettamente le avversarie.
Alle sue spalle si piazza la norvegese Ragne Wiklund, indicata alla vigilia come una delle principali favorite, che termina con un ritardo di 2”26. Il bronzo va alla canadese Valerie Maltais, terza a 2”65 dalla vincitrice.
Resta fuori dal podio l’Olanda, tradizionale potenza della specialità, con tutte le sue atlete lontane dalle prime tre posizioni. Per l’Italia si tratta della terza medaglia complessiva ai Giochi e di un successo senza precedenti.
È infatti la prima volta che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista un oro olimpico, un risultato che entra direttamente nella storia dello sport azzurro.