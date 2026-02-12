Accoltellata alle spalle in centro a Palermo, grave una donna di 56 anni

Una donna di 56 anni è stata colpita alle spalle con diversi fendenti nel centro di Palermo. Trasportata in ospedale, è in gravi condizioni ma non rischia la vita. Indagini in corso per identificare l’aggressore.

È stata assalita mentre camminava in pieno centro a Palermo. Una donna di 56 anni è stata colpita con più coltellate alla schiena intorno alle 18.30 in via Libertà, all’altezza di via Mondini.

L’aggressione è avvenuta all’improvviso. La vittima non si è accorta di nulla fino al momento dei fendenti. Ferita e sanguinante, è riuscita a trovare riparo all’interno di un negozio poco distante, dove sono stati chiamati i soccorsi.

Leggi anche: Palermo, colpi di pistola dal finestrino: ferita una donna di 33 anni in centro

Palermo, domenica 21 dicembre: una donna di 33 anni è rimasta ferita da colpi d’arma da fuoco in via Quintino Sella, nel centro città.

I sanitari l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia ha raccolto la sua testimonianza, ma la donna non ha saputo fornire dettagli utili sull’uomo che l’ha colpita, perché l’attacco è arrivato alle spalle. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dell’aggressore.