Palermo, colpi di pistola dal finestrino: ferita una donna di 33 anni in centro

Palermo, domenica 21 dicembre: una donna di 33 anni è rimasta ferita da colpi d’arma da fuoco in via Quintino Sella, nel centro città. Gli spari sono stati esplosi da un'auto in transito, condotta presumibilmente da un uomo che si è allontanato subito dopo.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, gli spari sarebbero partiti da un’auto in transito. Alla guida ci sarebbe stato un uomo che, dopo aver aperto il fuoco, si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Non è escluso che la vittima non fosse il reale bersaglio dell’agguato.

La 33enne è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Villa Sofia, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Gli accertamenti sull’accaduto sono affidati alla polizia, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica e a individuare il responsabile.