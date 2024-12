Incidente a Milano: donna 52enne travolta sulle strisce in via Lorenteggio

Grave incidente stradale a Milano in via Lorenteggio, dove una donna di 52 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all'altezza del civico 236. L'episodio è avvenuto intorno alle 18, quando il veicolo, proveniente dalla periferia e diretto verso il centro, ha travolto la vittima.

L’automobilista si è fermato subito dopo l’impatto, come confermato dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine. La donna, una cittadina peruviana residente a Corsico, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo. Al momento del ricovero si trovava in arresto cardiocircolatorio.

