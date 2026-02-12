Intensi combattimenti, nuove armi, veicoli e una mappa

Oggi, Battlefield Studios ha anticipato il prossimo aggiornamento della Stagione 2 per Battlefield 6 e REDSEC in un nuovo trailer, che potete guardare qui di seguito:

Il trailer presenta il ritorno di classici come l'elicottero AH-6 “Little Bird” e nuove aggiunte come la nuova mappa Contaminata, oltre a un'esperienza a tempo limitato incentrata sul fumo psicoattivo che intensifica i combattimenti.

Tra le altre novità troviamo nuove armi, nuove mappe, gadget e opzioni di personalizzazione che saranno implementate in tutte e tre le fasi, insieme a un nuovo Pass battaglia e contenuti del negozio.

La prima fase della Stagione 2 di Battlefield 6 e REDSEC sarà disponibile il 17 febbraio. Battlefield 6 e REDSEC sono disponibili su PlayStation5, Xbox Series X/S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

