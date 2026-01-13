Ampliata la Stagione 1 di Battlefield 6 e REDSEC - Stagione 2 in arrivo

Battlefield Studios ha annunciato oggi un ampliamento della prima stagione di Battlefield 6 e di Battlefield REDSEC, che includerà nuove sfide settimanali, un tracciato bonus e una continuazione del pass battaglia della Stagione 1.

La prima Stagione durerà ora fino all'uscita della Stagione 2 del 17 febbraio, con l'aggiornamento di ampliamento della Stagione 1 che uscirà il 20 gennaio. Abbiamo deciso di rinviare il lancio per concederci più tempo, così da poter sviluppare e rifinire al meglio la Stagione 2 sulla base dei feedback della community.

Disponibile dal 27 gennaio, il tracciato bonus Fuoco ghiacciato offre agli utenti la possibilità di sbloccare nuove ricompense gratuite e premium per la personalizzazione avanzando tra i suoi livelli, tra cui un pacchetto arma, una skin soldato e Plus XP. Le ricompense dei livelli premium richiedono l'acquisto del pass battaglia della Stagione 1.

Le ricompense gratuite del tracciato bonus Fuoco ghiacciato includeranno un Plus XP attrezzatura, una skin veicolo e oggetti per la personalizzazione delle schede utente, mentre chi possiede il pass battaglia potrà ottenere un nuovo pacchetto arma, un Plus XP carriera e ulteriori oggetti per la personalizzazione.

Il tracciato bonus Fuoco ghiacciato può essere completato contemporaneamente al pass battaglia della Stagione 1. Gli utenti non dovranno scegliere tra avanzare su un tracciato del pass battaglia della Stagione 1 (ad esempio Operazioni canaglia o Soldati di ventura) e il tracciato bonus Fuoco ghiacciato. Ogni suo livello richiede 10 punti del tracciato bonus per essere sbloccato, con un totale di 110 punti tracciato bonus necessari per completarlo interamente. A differenza dei tracciati bonus precedenti, tutti i punti per il tracciato bonus Fuoco ghiacciato si ottengono tramite le sfide settimanali. Non ci sono sfide bonus associate a questo tracciato bonus.

Successivamente a questo aggiornamento, l'amore diventerà un campo di battaglia e il team celebrerà San Valentino. Sarà introdotta un'altra serie di ricompense di accesso giornaliere, oltre a vari weekend con XP doppi durante il periodo dell'aggiornamento.

L'aggiornamento di ampliamento della Stagione 1 include anche varie novità e correzioni.

Leggi anche Il gelo arriva in Battlefield 6 e alla Stagione 1 di REDSEC