Trailer della Stagione 1 di Battlefield 6

Oggi, Battlefield Studios ha pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 1 di Battlefield 6, che rivela nuovi dettagli su ciò che bolle in pentola a partire dal 28 ottobre, oltre a offrire un'anteprima sulle prossime fasi della stagione in arrivo quest'anno.

GUARDATE IL TRAILER UFFICIALE DELLA STAGIONE 1 DI BATTLEFIELD 6

La prima fase di contenuti stagionali ricchi d'azione inizia la prossima settimana con Operazioni canaglia, che include una nuova mappa chiamata Blackwell Fields, progettata per il caos della guerra totale, e un'intensa nuova modalità 4v4 chiamata Punto d'impatto.

Saranno poi pubblicati altri due contenuti per la prima Stagione. Resistenza californiana è in uscita il 18 novembre e include una mappa ambientata nei sobborghi della California del Sud chiamata Eastwood e una nuova modalità chiamata Sabotaggio, in cui lo scopo è distruggere il maggior numero possibile di siti prima della fine del turno.

Offensiva invernale è la fase finale della Stagione 1, in uscita il 9 dicembre, ricca di contenuti speciali basati sulla stagione, che porteranno anche un gelo glaciale su New York.

I contenuti stagionali saranno pubblicati con cadenza regolare, aggiungendo mappe, modalità, armi e altro ancora, su tutte le piattaforme. Tutte le funzionalità che incidono sul gameplay saranno gratuite o ottenibili come parte del nostro impegno verso un gioco leale e l'accesso per tutti gli utenti.

Battlefield 6 è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

