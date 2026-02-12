Proposta di matrimonio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Breezy Johnson dice sì

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva anche una proposta di matrimonio. La sciatrice statunitense Breezy Johnson ha accettato l’anello del compagno Connor Watkins poco prima del super-G vinto da Federica Brignone.

Non solo gare e medaglie a Milano Cortina 2026. Tra una prova e l’altra, l’attenzione si è spostata su un momento privato diventato pubblico: la proposta di matrimonio ricevuta da Breezy Johnson.

La sciatrice statunitense, già medaglia d’oro in discesa libera ai Giochi, ha accettato la richiesta del compagno Connor Watkins. Lui si è inginocchiato poco prima del super-G in programma nella stessa giornata.

La gara è stata poi vinta dall’azzurra Federica Brignone, ma nel paddock si è parlato a lungo anche dell’anello mostrato con orgoglio da Johnson, simbolo del fidanzamento ufficiale.

Un sì arrivato in un clima di festa, davanti a compagni di squadra e addetti ai lavori, con la campionessa americana sorridente mentre esibiva il brillante appena ricevuto.