Bidet, l'enigma che spiazza gli americani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Un sanitario comune in Italia diventa un enigma per atleti e cronisti statunitensi arrivati ai Giochi invernali. Nei bagni del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, il bidet sorprende e finisce sui social.

Nei bagni delle stanze del Villaggio Olimpico e di alcuni hotel, un oggetto attira sguardi e domande tra atleti e giornalisti statunitensi: il bidet. Poco diffuso negli Stati Uniti, il sanitario diventa motivo di curiosità e discussione tra chi lo incontra per la prima volta.

A raccontare lo stupore è Alicia Lewis, giornalista e anchorwoman di un’emittente di Minneapolis. Dal suo arrivo in Italia pubblica una serie di video su Instagram e decide di mostrare ai follower il “mistero” trovato in bagno.

Leggi anche Kate Middleton si allena a curling, i reali pronti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Durante il tour improvvisato, Lewis prova a interpretare la funzione del sanitario, confrontandolo con il water accanto. L’acqua che scende verso il basso, invece di salire, la confonde. Per un attimo ipotizza che possa trattarsi di un orinatoio, ammettendo tra le risate di non capirne l’uso.

Il filmato diventa virale in poche ore. Sotto al post si accumulano centinaia di commenti: alcuni utenti spiegano nel dettaglio come utilizzare il bidet, altri pensano che il video sia una provocazione ironica legata ai Giochi di Milano Cortina 2026.