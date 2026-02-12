Short track, tensioni dopo l'oro: Sighel attacca Fontana

L’Italia festeggia l’oro nella staffetta mista di short track a Milano Cortina, ma nel gruppo azzurro emergono tensioni. Le parole di Pietro Sighel su Arianna Fontana riaccendono vecchie fratture alla vigilia delle nuove gare.

L’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina ha acceso l’entusiasmo del pubblico, ma dietro le immagini della festa restano attriti mai risolti. Alla Milano Ice Skating Arena gli azzurri tornano in pista a distanza di due giorni dal trionfo, con un clima meno compatto di quanto mostrato sul podio.

A rompere l’equilibrio sono state le parole di Pietro Sighel, che in un’intervista ha liquidato così il rapporto con Arianna Fontana: «Chi la conosce? Con lei non siamo una squadra, se non per i due minuti e mezzo in pista». Una frase che riporta alla luce una frattura che si trascina da tempo.

Arianna Fontana, dodici medaglie olimpiche e a un passo dal record italiano di Edoardo Mangiarotti, da anni vive lontano dal resto del gruppo. Si allena negli Stati Uniti con il marito e tecnico Anthony Lobello. Quattro anni fa denunciò un presunto tentativo di farla cadere durante un allenamento. Il Tribunale della Fisg ha poi assolto i due compagni coinvolti, stabilendo che il fatto non sussisteva.

Anche Sighel non è nuovo alle polemiche. Il bronzo conquistato a Pechino nei 5000 metri è finito nel mirino per l’arrivo di schiena nella staffetta mista, gesto che all’estero qualcuno ha giudicato provocatorio. L’atleta ha spiegato di aver voluto rendere omaggio al pubblico italiano e celebrare la vittoria di squadra, senza mancare di rispetto agli avversari.

Intanto il programma va avanti. Dalle 20.15 scattano i quarti dei 500 metri femminili, con Fontana nella prima batteria e Chiara Betti nell’ultima. A seguire i quarti dei 1000 metri maschili, dove saranno in gara Thomas Nadalini, Sighel e Luca Spechenhauser, tutti protagonisti dell’oro di martedì. La serata si chiude con semifinali e finali.