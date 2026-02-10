Assalto al portavalori in Puglia, fermato ex paracadutista del San Marco: caccia alla banda in fuga

Assalto armato a un portavalori sulla statale Brindisi-Lecce: tra i fermati c’è un ex paracadutista di 38 anni. Il piano è saltato per un errore nei tempi, scattato l’inseguimento nelle campagne. Si cercano altri componenti del gruppo.

Tra i due uomini bloccati dopo l’assalto a un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce c’è Giuseppe Iannelli, 38 anni, con un passato da paracadutista nel Battaglione San Marco. Per lui è scattato il fermo e il trasferimento in carcere dopo l’azione fallita messa a segno ieri lungo un’arteria già colpita nel 2024 da un colpo milionario.

Il piano, preparato con modalità definite dagli investigatori di impronta militare, si è inceppato nei tempi. Il commando non è riuscito a portare a termine l’assalto e la fuga si è trasformata in un inseguimento nelle campagne del Salento, dove i carabinieri sono riusciti a raggiungere e bloccare due dei presunti responsabili.

Con Iannelli è stato fermato anche Giuseppe Russo, 62 anni, entrambi originari del Foggiano e fino a ieri senza precedenti penali. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale di Lecce insieme ai colleghi di Brindisi. Durante la colluttazione per il fermo, un carabiniere ha riportato ferite.

L’assalto ha preso di mira un furgone portavalori dell’agenzia Battistolli. Dopo il blitz, parte del gruppo è riuscita a dileguarsi. Gli investigatori ritengono che la banda fosse composta da almeno sei persone. Due sarebbero state individuate insieme ai fermati nelle campagne leccesi, mentre su un’altra auto in fuga viaggiavano almeno quattro complici.

Le ricerche proseguono su un’area ampia e coinvolgono più territori. Le indagini si basano su testimonianze raccolte sul posto e sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, elementi che stanno aiutando a ricostruire movimenti e ruoli dei partecipanti all’assalto.