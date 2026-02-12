Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, il messaggio social per San Valentino spegne le voci di crisi

A pochi giorni da San Valentino, Jacqueline Luna Di Giacomo lancia un messaggio social a Ultimo e prova a chiudere le voci di crisi. Dopo mesi di gossip, tra presunti tradimenti e nuove case all’estero, la coppia torna a mostrarsi unita.

Da settimane si rincorrono indiscrezioni su una possibile rottura tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Prima le chiacchiere su un presunto tradimento del cantante, poi l’accostamento dell’influencer all’attore di «Mare Fuori» Matteo Paolillo, infine la notizia dell’acquisto di una casa a Londra insieme a un amico. Voci che hanno alimentato il sospetto di una relazione in difficoltà, soprattutto dopo la nascita del piccolo Enea, arrivato a New York il 30 novembre 2024.

A ridosso del 14 febbraio, però, Jacqueline ha scelto di intervenire a modo suo. Nelle storie Instagram ha pubblicato un reel con protagonista un cavallo, animale a cui è molto legata, accompagnato dalla frase «idea facile per San Valentino». Nel post ha taggato il compagno e aggiunto: «Io te la butto lì…». Un messaggio leggero, quasi una battuta, che lascia intendere l’intenzione di trascorrere insieme la festa degli innamorati.

Jacqueline Luna Di Giacomo celebra i 30 anni di Ultimo con una dedica social e una foto di coppia, mettendo a tacere le voci su una crisi.

Non è la prima volta che l’influencer utilizza i social per rispondere ai rumor. Negli ultimi mesi ha commentato con parole affettuose foto e video condivisi dalle fanpage dedicate al cantante. Gesti pubblici che difficilmente si vedrebbero in una coppia davvero separata.

Ci sono poi altri segnali: gli auguri per i 30 anni di Ultimo, il video dedicato al primo compleanno di Enea e le interazioni della madre dell’artista sotto i post di Jacqueline. Una serie di dettagli che raccontano un rapporto ancora saldo, nonostante il chiacchiericcio continuo attorno alla coppia.