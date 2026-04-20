Jacqueline Luna Di Giacomo si racconta tra maternità e lavoro, il senso di incompletezza e le voci su Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo racconta un momento difficile dopo la nascita del figlio, tra maternità e lavoro. La sensazione di sentirsi incompleta emerge mentre prova a conciliare ambizioni personali e nuova vita familiare.

Jacqueline Luna Di Giacomo, 26 anni, ha deciso di mostrarsi senza filtri sui social, raccontando una fase complessa della sua vita dopo la nascita del figlio Enea. Accanto a una foto con il bambino, ha scritto di sentirsi incompleta, descrivendo un malessere che nasce dalla difficoltà di trovare equilibrio tra la maternità e i suoi progetti professionali.

Figlia di Heather Parisi e compagna del cantante Niccolò Moriconi, noto come Ultimo, Jacqueline sta cercando di costruire il proprio percorso lavorativo con un brand ancora in fase di sviluppo. Nel frattempo si divide tra le giornate da madre e il lavoro, con la sensazione di non riuscire a dare tutto ciò che vorrebbe. Racconta di vivere come rallentata, quasi ferma, mentre osserva gli altri andare avanti con maggiore sicurezza.

Nel suo sfogo parla di una percezione costante di non fare abbastanza. Dice di sentirsi lontana dal suo potenziale, come se riuscisse a esprimere solo una minima parte delle sue capacità. Una sensazione che, spiega, condivide per dare voce anche a chi vive lo stesso disagio, tra responsabilità familiari e aspirazioni personali.

Negli ultimi mesi attorno alla coppia si sono rincorse indiscrezioni su una possibile crisi con Ultimo. Voci mai confermate, alimentate anche da presunti avvicinamenti ad altre figure pubbliche. Jacqueline aveva cercato di spegnerle con dediche e messaggi pubblici, ma il recente sfogo ha riportato l’attenzione sulla loro relazione, lasciando spazio a nuove interpretazioni.

Il racconto resta concentrato soprattutto sulla sua esperienza personale, tra il peso delle aspettative e la fatica di riconoscersi nei cambiamenti imposti dalla maternità. Un momento in cui, tra casa e lavoro, prova a ritrovare un equilibrio che al momento appare ancora distante.