Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e festeggia il suo compleanno

Jacqueline Luna Di Giacomo celebra i 30 anni di Ultimo con una dedica social e una foto di coppia, mettendo a tacere le voci su una crisi. Anche il cantautore festeggia con un lungo messaggio in cui ripercorre carriera, tappe chiave e momenti privati.

Una frase breve, una foto insieme e il riferimento al loro bambino. Così Jacqueline Luna Di Giacomo ha scelto di fare gli auguri a Ultimo per i suoi 30 anni, condividendo sui social uno scatto risalente a prima della nascita di Enea. Nelle parole dedicate al compagno, l’influencer parla di serenità lontana dai rumori e vicina alle risate, allontanando le voci su una presunta distanza tra i due.

Il messaggio arriva dopo settimane di indiscrezioni su una possibile crisi. La dedica pubblica, affettuosa e diretta, mostra invece un clima disteso nella coppia. L’immagine scelta, legata a un momento precedente all’arrivo del figlio, aggiunge un valore personale al post.

Leggi anche Ultimo diventa papà - chi è la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo

Anche Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha celebrato il traguardo con un lungo testo pubblicato online. Il cantautore romano ha ripercorso il suo cammino artistico, partendo dagli anni degli inizi, quando scriveva i primi brani in casa con gli amici, fino ai concerti negli stadi che lo hanno reso uno dei nomi più seguiti della scena pop italiana.

Nel racconto trovano spazio i passaggi che hanno segnato la sua ascesa: la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo nel 2018, l’uscita di “Peter Pan” e i primi incontri con il pubblico nei firmacopie. Poi l’esperienza del Festival 2019 con “I tuoi particolari”, rimasta tra le esibizioni più ricordate dai fan.

Il percorso live occupa una parte centrale del bilancio. Dalle date nei palazzetti fino alle serate allo Stadio Olimpico, con l’emozione dei grandi eventi e i tour programmati prima dello stop imposto dalla pandemia. Un cammino che, anno dopo anno, ha allargato il pubblico del cantautore.

Tra i ricordi più intimi spunta la nascita di Enea, indicata come un momento capace di cambiare lo sguardo sulle cose. Lo sguardo resta però rivolto anche avanti, con nuovi traguardi già fissati: altri concerti negli stadi, l’annuncio di un grande evento a Tor Vergata e le tappe previste per il 2026.