Morto James Van Der Beek, il ricordo di Reese Witherspoon

Reese Witherspoon ricorda James Van Der Beek dopo la sua morte a 48 anni. L’attore, malato di tumore al colon dal 2023, è scomparso ad Austin. L’attrice gli ha reso omaggio sui social definendolo un uomo straordinario e gentile.

James Van Der Beek è morto mercoledì ad Austin, in Texas. Aveva 48 anni. L’attore combatteva dall’agosto 2023 contro un tumore al colon al terzo stadio. Le cause ufficiali del decesso non sono state rese note.

A ricordarlo pubblicamente è stata Reese Witherspoon, che ha affidato alle sue Instagram Stories un messaggio di dolore. L’attrice ha scritto di essere devastata dalla notizia e ha descritto il collega come un uomo straordinario, dotato di grande talento, capace di mostrare gentilezza e grazia in ogni occasione. Ha poi rivolto un pensiero e una preghiera alla sua famiglia.

Leggi anche: Morto James Van Der Beek a 48 anni, la star di Dawson's Creek

L’attore James Van Der Beek è morto all’età di 48 anni.

Van Der Beek apparirà prossimamente nella serie tv “Elle”, ispirata al personaggio di Elle Woods reso celebre dal film del 2001 “Legally Blonde”. Il debutto è previsto per il primo luglio. Nello show l’attore interpreta Dean Wilson, sovrintendente scolastico e candidato sindaco. Witherspoon figura tra i produttori esecutivi del progetto.

Il grande pubblico lo aveva conosciuto negli anni Novanta grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek”, che lo aveva lanciato a Hollywood. In seguito aveva preso parte, con ruoli ricorrenti, a titoli di successo come “How I Met Your Mother”, “One Tree Hill” e “Pose”.

La sua carriera comprende anche diversi film, tra cui “Varsity Blues”, “Scary Movie” e “The Rules of Attraction”. Lascia la moglie Kimberley e i loro sei figli.