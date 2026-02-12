Adriano Celentano riappare sui social con un video e una battuta ironica

Adriano Celentano torna sui social con un breve video sulle note di “Soli” e immagini del concerto Rock Economy del 2012 all’Arena di Verona. Nel finale appare oggi e scrive: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!”.

Adriano Celentano è tornato a farsi vedere sui social con un filmato breve ma significativo. Il video si apre sulle note di “Soli” e ripercorre alcuni momenti dal vivo all’Arena di Verona, tratti dallo storico evento del 2012 “Rock Economy”.

Le immagini mostrano il Celentano di allora, sul palco, tra musica e pubblico. Poi, nel finale, compare una sua immagine attuale. Uno sguardo diretto, riconoscibile, che chiude il montaggio con un passaggio dal passato al presente.

Ad accompagnare il post, una frase nel suo stile inconfondibile: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!”. A 87 anni, il Molleggiato conserva l’ironia pungente che lo ha sempre contraddistinto, tra provocazione e leggerezza.

Il ritorno sui social arriva senza annunci né spiegazioni. Solo musica, ricordi e una battuta secca, fedele al personaggio che negli anni ha costruito un’immagine carismatica, imprevedibile e profondamente legata alla sua anima rock’n’roll.