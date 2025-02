Pippo Baudo riappare sui social: sorridente con Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Pippo Baudo è recentemente riapparso sui social media in una foto che lo ritrae sorridente insieme ai suoi amici di lunga data, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. L'immagine è stata condivisa sul profilo Instagram di Solenghi con la didascalia: "Oggi visita affettuosa al nostro Pippo". Questo scatto rassicura i fan sulle condizioni di salute di Baudo, dopo le voci su un presunto incidente domestico avvenuto a inizio 2025, che lo stesso conduttore aveva smentito dichiarando di stare bene.

Baudo ha espresso apprezzamento per le parole di Carlo Conti riguardo alla conduzione del Festival di Sanremo 2025. Conti aveva affermato: "Per me il festival è baudiano, perché Baudo ci ha insegnato a farlo in questo modo". Baudo, che detiene il record di 13 conduzioni del festival, ha commentato: "Sono molto contento, mi fa veramente piacere".

Pippo Baudo in buona salute: Smentite le voci di ricovero - Oggi, 29 maggio 2024, una notizia ha destato preoccupazione tra i fan di Pippo Baudo. Il sito Dillinger News di Fabrizio Corona ha riportato che il celebre conduttore televisivo sarebbe in gravissime condizioni di salute, ricoverato in una clinica privata a Roma a causa di problemi cardiaci.