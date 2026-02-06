Fabrizio Corona riappare sui social dopo i blocchi: nuovi profili e scontro con Mediaset

Dopo la chiusura dei suoi account ufficiali, Fabrizio Corona torna a farsi vedere su Instagram con nuovi profili. I follower crescono, ma le rimozioni continuano dopo l’intervento legale di Mediaset e una richiesta di maxi risarcimento.

Fabrizio Corona è tornato su Instagram con un nuovo profilo, a pochi giorni dalla rimozione dei suoi account ufficiali avvenuta il 3 febbraio. La pagina è attiva da poche ore, ma il numero dei follower sta aumentando rapidamente.

Tra i primi contenuti pubblicati compare un messaggio diretto: «Non ci ferma nessuno». Una frase che richiama i precedenti tentativi di rientro sui social, tutti conclusi con nuove cancellazioni da parte delle piattaforme.

Giovedì sera un altro account riconducibile all’ex paparazzo, che aveva superato quota 18mila follower, è stato eliminato dopo una serie di segnalazioni per violazioni delle regole interne. Non è il primo caso negli ultimi giorni.

Alla base delle chiusure c’è un’azione legale avviata da Mediaset. Il gruppo ha inviato diffide formali a Google, Meta e TikTok contestando la diffusione di contenuti ritenuti diffamatori, messaggi d’odio e violazioni del copyright legate al format online “Falsissimo”.

L’intervento ha prodotto effetti estesi: Google ha rimosso i video presenti su YouTube, mentre Meta ha bloccato gli account Instagram e Facebook personali di Corona e quelli collegati al progetto digitale.

Un portavoce di Meta ha confermato che i provvedimenti sono legati a violazioni ripetute degli Standard della community. Intanto Mediaset ha depositato una causa civile chiedendo un risarcimento complessivo di 160 milioni di euro.

Oltre all’azienda di Cologno Monzese, tra i soggetti coinvolti nell’azione legale figurano anche volti noti della televisione italiana, che avrebbero contestato l’uso della propria immagine e dichiarazioni ritenute lesive.