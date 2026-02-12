Diablo 30th Anniversary: Arriva lo Stregone in tutti i giochi!

Oggi Blizzard Entertainment ha ospitato lo Speciale dedicato al 30º anniversario di Diablo, dando il via ad un anno importante per il franchise. La trasmissione ha rivelato grandi aggiornamenti per Diablo IV, Diablo Immortal e il lancio a sorpresa, oggi stesso, di Reign of the Warlock, una nuova espansione per Diablo II: Resurrected che introduce anche la prima nuova classe giocabile dopo oltre 25 anni.

Lo Stregone arriva come una nuova classe cross-franchise in Diablo IV, Diablo Immortal e Diablo II: Resurrected, incarnando un incantatore oscuro che piega il potere degli Inferi contro le loro stesse schiere. Ogni incarnazione riflette un'era diversa di Sanctuarium, ripercorrendo l'evoluzione dello Stregone dalle sue origini più remote fino a un'espressione più pericolosa e contorta al culmine della saga Age of Hatred di Diablo IV. L’aggiornamento degli sviluppatori sulla Classe dello Stregone andrà live il 5 marzo alle 20.

La trasmissione dello Speciale segna l'inizio di un anno importante per il franchise, con nuove uscite e aggiornamenti significativi in programma fino alla BlizzCon 2026 a settembre.

Presentazione dello Stregone: Una classe il cui potere è forgiato nelle fiamme degli Inferi, incentrata su abilità di evocazione, vincolo e trasformazione dei demoni per dominare il campo di battaglia.Nuove sfide nella fase finale del gioco: Ottieni oggetti consumabili e scegli quali atti sono Terrorizzati, aumentando al massimo la difficoltà e le ricompense. Sconfiggere i boss degli atti Terrorizzati a modalità Inferno può svelare una delle cinque statue mistiche. Combinale per sbloccare una battaglia nuova e impegnativa contro gli Antichi Colossali, progettata per portare le tue abilità e le tue configurazioni a un livello superiore.Aggiornamenti dell'esperienza di gioco: Reign of the Warlock è stato migliorato con l'aggiunta di filtri bottino, schede del Forziere avanzate e un nuovo sistema Cronache per tracciare l'eredità

Diablo Immortal - La rinascita di Andariel

Piano d'azione 2026: Il prossimo capitolo di Diablo Immortal segna il ritorno della leggendaria Signora dell'Angoscia, Andariel, insieme alla nuova classe Stregone e a una serie di aggiornamenti della campagna nel corso del 2026, tra cui nuove zone, eventi, collaborazioni con altre IP e aggiornamenti di gioco. Nuova classe Stregone: In arrivo nell'estate del 2026, lo Stregone di Diablo Immortal è un oscuro incantatore che attinge alla magia proibita dei Vizjerei e ha perfezionato un controllo devastante sui demoni, compreso il mostruoso Soulgorger.Il ritorno di Lut Gholein: Divisa nel caotico Rione popolare e l'inquietante ma elegante Rione elevato, la città di Lut Gholein di Diablo II riflette la sua tragica e infernale profanazione.

Diablo IV: Lord of Hatred (in uscita il 28 aprile)

La prossima espansione di Diablo IV riporta giocatori e giocatrici a Sanctuarium per fronteggiare la crescente influenza di Mefisto, unendo una battaglia epica contro il Signore dell'Odio in persona a importanti evoluzioni del gioco.Due nuove classi - Stregone e Paladino: Scatena la potenza "metallara" dello Stregone contro la luce divina del Paladino. Due eroi agli antipodi nella guerra contro Mefisto. Diablo IV propone una versione unica dello Stregone, definita da catene metalliche, fiamme e potere distruttivo che ritorce l'ira degli Inferi contro le loro stesse schiere.Maggiori informazioni sullo Stregone di Diablo IV: Lord of Hatred saranno svelate in un aggiornamento sullo sviluppo in diretta il 5 marzo alle ore 23:00, trasmesso sui canali YouTube e Twitch di Diablo.

Evoluzione dei sistemi e della fase finale: I nuovi sistemi nella fase finale del gioco offrono ai giocatori e giocatrici un maggiore controllo sui progressi e sulle sfide. I Piani di Guerra introducono percorsi di attività personalizzabili che permettono a giocatori e giocatrici di modellare la propria esperienza della fase finale del gioco, mentre i rari incontri dell'Eco dell'Odio mettono alla prova le configurazioni con ondate di nemici sempre più difficili.Nuova regione di Skovos: La resa dei conti finale con Mefisto avviene nell'antica regione di Skovos. Nuovi personaggi, missioni e mostri attendono giocatori e giocatrici nell'esplorazione degli antichi paesaggi ispirati al Mediterraneo, dove l'umanità ha mosso i primi passi.