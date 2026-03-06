Diablo IV svela lo Stregone e lancia la Stagione del Massacro con il ritorno del Paladino

Blizzard presenta le novità di Diablo IV e svela lo Stregone, nuova classe dell’espansione Lord of Hatred. Il personaggio evoca demoni dagli Inferi e cambia lo stile di gioco grazie a poteri legati alle Schegge di Anima.

Blizzard Entertainment ha mostrato le prossime novità di Diablo IV, tra nuove classi, eventi stagionali e collaborazioni speciali. Il gioco ambientato a Sanctuarium si prepara ad accogliere contenuti inediti, a partire dall’espansione Lord of Hatred prevista per il 28 aprile.

Tra le principali aggiunte c’è lo Stregone, una nuova classe giocabile che basa la propria forza sull’evocazione di demoni. Il personaggio può richiamare creature dagli Inferi e usarle in battaglia, modificando il proprio stile di combattimento grazie a quattro diverse Schegge di Anima. Ogni scheggia lega lo stregone a un demone specifico e cambia radicalmente abilità e strategie. A queste si aggiungono tre Frammenti che permettono di personalizzare ulteriormente le evocazioni.

Dall’11 al 18 marzo i giocatori potranno anche provare una versione temporanea del Paladino. Durante questa settimana la classe sarà disponibile su Battle.net, PlayStation e Xbox nel gioco base di Diablo IV, con progressione fino al livello 25. Per la prima volta il Paladino potrà essere testato senza preacquistare l’espansione. Chi ha già effettuato il preordine potrà invece proseguire la propria partita mantenendo i progressi e sbloccare definitivamente la classe.

Nello stesso giorno prenderà il via anche la Stagione del Massacro. L’evento introduce nuove attività e una meccanica inedita che consente ai giocatori di trasformarsi nel Macellaio. I partecipanti potranno attivare i Santuari del Massacro durante le Maree Infernali, affrontare la Cerimonia del Massacro nei Campi dell’Odio e prendere parte alla nuova attività chiamata Macelli.

La stagione porta anche un sistema di serie di uccisioni diviso in cinque livelli. Eliminare rapidamente gruppi di nemici consente di accumulare bonus che, allo scadere del tempo della serie, si trasformano in esperienza e reputazione stagionale.

L’aggiornamento introduce inoltre una collaborazione con DOOM The Dark Ages. Con l’inizio della stagione arriveranno oggetti estetici ispirati al celebre cacciatore di demoni, tra cui la skin Scudo Sega, il Mazzafrusto dello Slayer e il trofeo posteriore Testa del Cyberdemone. Gli oggetti saranno disponibili attraverso il Reliquiario stagionale e nel negozio interno al gioco.

L’espansione Lord of Hatred porterà anche nuovi nemici. Il numero di mostri verrà raddoppiato rispetto alla prima espansione Vessel of Hatred. I giocatori dovranno affrontare creature marine, abomini chimerici e avversari già comparsi nei capitoli precedenti della saga, come il Re dei Ratti, le Bestie gigantesche e i Tritoni degli abissi.