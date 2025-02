Il Warcraft 30th Anniversary World Tour è iniziato

Da Azeroth a Londra: il tour mondiale per il 30° anniversario di Warcraft è ufficialmente iniziato

Oltre 500 fan si sono riuniti alla Soane Hall di Marylebone per celebrare tre decenni di Warcraft e i 20 anni dal lancio europeo di World of Warcraft.

Lo scorso weekend, Londra ha ospitato l’evento di apertura del Warcraft 30th Anniversary World Tour, dando il via alle celebrazioni per i 30 anni della saga. Per la community europea, questa occasione ha avuto un significato ancora più speciale, segnando i 20 anni dall’arrivo ufficiale di World of Warcraft in Europa, avvenuto nel febbraio 2005.

Gli sviluppatori sono anche entusiasti di annunciare che Kristian Nairn porterà la sua musica all’evento con un esclusivo DJ set. Kristian ha collaborato più volte con Blizzard, prestando la sua voce a diversi progetti e persino esibendosi in passato al BlizzCon. Insieme a lui ci saranno anche i Wind Rose, l’iconica band metal italiana.

I momenti imperdibili dell’evento londinese

Un’affluenza epica – Oltre 500 persone hanno varcato i “Cancelli di Ahn’Qiraj” alla Soane Hall, una dimostrazione della vastità della community di Warcraft.Bottino leggendario – Un totale di 1.380 premi è stato distribuito, tra cui la Collector’s Edition di The War Within per il 20° anniversario, spille esclusive realizzate solo per l’evento di Londra, la t-shirt ufficiale del Warcraft World Tour, peluche esclusivi, insegne al neon e persino un busto di Sylvanas Ventolesto.Sapori di Azeroth – Nutrire un’orda di avventurieri non è cosa da poco. Durante la serata sono stati serviti circa 1.500 funghi ripieni, 700 panini Buzzard Bites e 600 Mana Cupcakes, per mantenere alte le energie dei partecipanti.Sessioni di autografi – Oltre 300 poster autografati in appena due ore dagli sviluppatori Holly Longdale, Ion Hazzikostas e Maria Hamilton per World of Warcraft, insieme a Cora Georgiou e Christian Scharling per Hearthstone.Rivivete l’evento – Trovate le immagini ufficiali a questo link.

E questo è solo l’inizio. Il Warcraft 30th Anniversary World Tour prosegue con tappe in Seoul, Toronto, Sydney, San Paolo e Boston. Per restare aggiornati sugli eventi in arrivo, seguite i canali regionali di Warcraft. Scoprite di più sulle prossime date del Warcraft 30th Anniversary World Tour sul sito ufficiale di World of Warcraft.