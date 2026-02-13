Brignone oro nel superG a Milano Cortina 2026, esulta anche Sinner

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e celebra sui social. Tra i primi a reagire c’è Jannik Sinner, che commenta con entusiasmo il successo della sciatrice azzurra.

Federica Brignone si prende la scena a Milano Cortina 2026 con una vittoria nel SuperG che resta nella storia dello sport italiano. La sciatrice azzurra conquista l’oro dopo mesi complicati, segnati da un infortunio serio che aveva messo in dubbio la sua presenza ai Giochi.

Il successo arriva al termine di una gara impeccabile e vale ancora di più alla luce del recupero affrontato nell’ultimo anno. Brignone, infatti, era reduce da un periodo difficile che sembrava poter compromettere definitivamente la sua stagione olimpica.

Il giorno dopo la gara, la campionessa ha condiviso sui social alcuni scatti della premiazione. Nelle immagini si vede mentre bacia la medaglia e festeggia con la squadra. Nel post, una frase breve e diretta: “Pura follia”, accompagnata da un ringraziamento.

Tra le reazioni spicca quella di Jannik Sinner, che ha subito commentato il post. Il tennista altoatesino, grande appassionato di sci e con un passato sulle piste, ha espresso il suo entusiasmo con alcune emoticon, tra cui una fiamma, a sottolineare l’impresa della connazionale.

Il legame tra i due non sorprende: entrambi originari del nord Italia e cresciuti tra sport diversi, condividono una forte cultura sportiva legata anche alla montagna. L’oro di Brignone diventa così un momento celebrato anche da altri protagonisti dello sport azzurro.