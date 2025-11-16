Sgarbi annuncia le nozze a Domenica In: un matrimonio come gesto di riconoscenza e forza

Vittorio Sgarbi ha raccontato a Domenica In le ragioni che lo hanno portato a scegliere il matrimonio con la compagna di lunga data Sabrina Colle. Ospite di Mara Venier, il critico d’arte ha spiegato di voler condividere “una parte della mia sensibilità e della mia esistenza con chi mi è stata vicino e mi ha dato forza nelle difficoltà della vita quotidiana”.

Reduce da un periodo complesso segnato da un ricovero per depressione, Sgarbi ha descritto le nozze come un gesto di riconoscenza e una testimonianza del legame costruito negli anni. “La mia scelta è una forma di volontà di testimoniare la mia convinzione e la mia riconoscenza a Sabrina”, ha sottolineato nel corso dell’intervista.

Il matrimonio sarà celebrato a Venezia, nella chiesa di Santa Maria dell’Orto. Una decisione legata al valore simbolico del luogo: “Lì ho vissuto una parte importante della mia vita, è un ritorno a un luogo della memoria e dell’esistenza felice”.

Sgarbi ha parlato anche dell’evoluzione del loro rapporto, evidenziando come il tempo renda alcune connessioni ancora più solide: “Il tempo non cambia lo spirito delle persone, le rende più vicine e più legate affettivamente. Alcuni valori sono comuni e vanno condivisi fino in fondo”. Ha poi raccontato di come l'ironia e l’intelligenza di Sabrina abbiano rappresentato per lui un punto di equilibrio: “Finisce lo stupore, rimane l’amore”.

Durante la puntata, sono emerse anche brevi considerazioni sulla vicenda che vede coinvolta la figlia Evelina Sgarbi, che ha richiesto un amministratore di sostegno per il padre. Venier ha ricordato di averla invitata a intervenire nuovamente in trasmissione, ma Sgarbi ha precisato: “Poteva tranquillamente venire, non è venuta. Ha deciso così”. Alla domanda sulle polemiche familiari, la risposta è stata sintetica: “No”, negando che la situazione gli provochi dolore.