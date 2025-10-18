Nathalie Caldonazzo annuncia le nozze con Filippo: Ci sposeremo il 25 maggio 2026

Nathalie Caldonazzo ha annunciato il suo matrimonio in diretta televisiva, ospite del programma Verissimo. L’attrice, emozionata, ha rivelato che il grande giorno è fissato per il 25 maggio 2026, data in cui dirà sì al compagno Filippo.

La loro è una storia d’amore nata undici mesi fa, ma le radici del sentimento risalgono a molto tempo prima. “Filippo mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. All’epoca ero con Massimo Troisi, ma lui dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita”, ha raccontato la Caldonazzo, oggi 56enne, nel salotto di Silvia Toffanin.

Leggi anche Nathalie Caldonazzo si scusa per la foto del feretro di Papa Francesco

L’incontro tra i due è avvenuto grazie alla sorella di Nathalie, che ha fatto da cupido. “Io non ero pronta a una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata insopportabile”, ha ammesso l’attrice. “Invece lui è rimasto lì, dicendomi: ‘Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre’”.

Un legame che ha saputo superare le incertezze iniziali e che oggi si prepara a un passo importante. “È bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene”, ha aggiunto Nathalie, lasciando trasparire tutta la forza e la sincerità del loro amore.