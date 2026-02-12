Strage in Canada, chi è Jesse Van Rootselaar: 9 morti e 25 feriti a Tumbler Ridge

Nove morti e 25 feriti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica. L’autrice è Jesse Van Rootselaar, 18 anni: prima ha ucciso la madre e il fratellastro, poi ha aperto il fuoco a scuola e si è tolta la vita.

La piccola comunità di Tumbler Ridge, ai piedi delle Montagne Rocciose nella Columbia Britannica, è stata travolta da una sparatoria che ha causato nove vittime e 25 feriti. A colpire è stata Jesse Van Rootselaar, 18 anni, residente in zona. La sua identità è stata resa nota dal vicecommissario Dwayne McDonald, comandante della Royal Canadian Mounted Police della Columbia Britannica.

La mattina del 10 febbraio 2026 la giovane ha iniziato dall’abitazione di famiglia. Qui ha ucciso la madre, 39 anni, e il fratellastro di 11. Poco dopo si è diretta verso la scuola superiore locale, dove ha aperto il fuoco contro studenti e personale. L’azione si è conclusa all’interno dell’edificio: la 18enne è morta per una ferita autoinflitta.

Gli agenti hanno recuperato un fucile a canna lunga e una pistola modificata, le armi utilizzate durante l’attacco. Al momento non risultano bersagli scelti in modo specifico. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della ragazza nelle ore precedenti alla sparatoria.

Jesse Van Rootselaar aveva frequentato la Tumbler Ridge Secondary School, ma aveva lasciato gli studi circa quattro anni fa. In passato le forze dell’ordine erano intervenute più volte nella sua abitazione per segnalazioni legate alla salute mentale. Era stata sottoposta a valutazioni e controlli previsti dal Mental Health Act.

Tra le vittime nella scuola ci sono un’insegnante di 39 anni e cinque studenti tra i 12 e i 13 anni. I feriti, una ventina con traumi di diversa gravità, sono stati trasferiti negli ospedali della regione. La madre di una delle ragazze ricoverate in condizioni critiche ha raccontato sui social che la figlia, Maya, lotta per la vita dopo essere stata colpita alla testa e al collo.

Il primo ministro Mark Carney ha disposto le bandiere a mezz’asta in tutto il Paese e ha espresso il cordoglio del governo federale per le famiglie colpite dalla tragedia.