Sparatoria a Tumbler Ridge, nove morti tra scuola e abitazione

Sparatoria in una scuola e in un’abitazione nel nord-est della British Columbia: nove morti e 25 feriti. Tra le vittime anche l’autore dell’attacco. La piccola comunità di Tumbler Ridge sotto shock per una delle stragi più gravi del Paese.

È di nove vittime e 25 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta martedì in una località isolata del nord-est della British Columbia, in Canada. L’attacco ha colpito prima una scuola superiore e poi un’abitazione privata, sconvolgendo una comunità di poco più di 2.400 abitanti.

Sei persone sono state trovate senza vita all’interno della Tumbler Ridge Secondary School. Un’altra è morta durante il trasporto in ospedale. La polizia a cavallo canadese ha riferito che il presunto autore dell’attacco è stato rinvenuto morto e che le prime verifiche indicano una lesione autoinflitta.

I feriti sono circa venticinque. Due di loro sono stati trasferiti in elicottero in strutture sanitarie attrezzate per gestire traumi gravi o potenzialmente letali. Gli altri hanno riportato conseguenze di varia entità e sono stati assistiti negli ospedali della zona.

Altri due decessi sono avvenuti in una casa privata. Gli investigatori ritengono che anche questi omicidi siano collegati all’assalto nella scuola. Le indagini proseguono per chiarire tempi e spostamenti dell’aggressore tra i due luoghi.

L’istituto superiore conta circa 160 studenti, dalla settima alla dodicesima classe. Sul proprio sito la scuola descrive un ambiente unito, con rapporti stretti tra personale e ragazzi. In poche ore quel contesto si è trasformato in uno scenario di violenza che ha lasciato il segno sull’intera cittadina.

Per numero di vittime, si tratta del terzo episodio di questo tipo più grave nella storia canadese. Il più sanguinoso risale al 2020, in Nova Scotia, quando un uomo travestito da agente della polizia a cavallo uccise 23 persone in una serie di attacchi durata circa 13 ore, prima di essere a sua volta ucciso.