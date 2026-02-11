Canada, sparatoria in scuola British Columbia: dieci morti e 27 feriti

Sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia: almeno dieci morti e 27 feriti. L’autrice, trovata senza vita nell’istituto, si sarebbe tolta la vita. Indagini in corso anche in abitazioni collegate.

Una sparatoria ha colpito Tumbler Ridge, piccola comunità montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Il bilancio provvisorio parla di almeno dieci vittime e 27 persone ferite. L’attacco si è concentrato in una scuola secondaria del paese.

Sette delle persone uccise si trovavano all’interno dell’istituto al momento degli spari. Altri due corpi sono stati scoperti in un’abitazione ritenuta collegata all’episodio. Tra i feriti, due risultano in condizioni critiche, mentre gli altri hanno riportato lesioni di diversa gravità.

Leggi anche: Sparatoria durante festa di compleanno a Stockton: quattro morti e dieci feriti



L’allarme per la presenza di un active shooter è scattato nel primo pomeriggio. La scuola è stata immediatamente isolata e gli studenti messi in sicurezza. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato sei vittime nei locali dell’edificio; una settima è morta durante il trasporto in ospedale.

La persona indicata come responsabile, descritta inizialmente come una donna con abito e capelli castani, è stata trovata senza vita all’interno della scuola. Secondo i primi rilievi avrebbe riportato una ferita autoinflitta. Le forze dell’ordine stanno effettuando perquisizioni in altre case della zona per chiarire eventuali legami con la strage.

Tumbler Ridge conta circa 2.400 abitanti e si trova a oltre 1.100 chilometri a nord di Vancouver. Il primo ministro Mark Carney ha parlato di violenza devastante, mentre il premier della provincia, David Eby, ha definito l’accaduto un gesto inimmaginabile. La municipalità ha espresso il dolore della comunità colpita.