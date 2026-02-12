Masterchef Italia, Anna Zhang guida la mystery box e arriva Ángel León con lo skill test marino

Sette aspiranti chef si giocano l’accesso alla Top5 di MasterChef Italia. Torna la vincitrice Anna Zhang per una Mystery Box speciale, poi Invention Test a sei mani e Skill Test firmato dallo chef spagnolo Ángel León.

La corsa verso la finale di MasterChef Italia entra nel vivo. Rimangono in gara sette cuochi amatoriali e ogni prova può cambiare il loro destino. Nella puntata di giovedì 12 febbraio, in onda su Sky e in streaming su NOW, la sfida si fa ancora più serrata.

In cucina torna Anna Zhang, vincitrice dell’ultima edizione. A un anno dal trionfo, passa dall’altra parte del bancone per affiancare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sarà lei a firmare la Mystery Box, scegliendo ingredienti legati alla sua storia e al suo percorso tra quei fornelli.

Dopo la scatola misteriosa, spazio a un Invention Test fuori dagli schemi. I tre giudici prepareranno insieme un piatto unico, nato dall’unione delle loro diverse idee di cucina. Una creazione a sei mani che i concorrenti dovranno replicare e interpretare, cercando equilibrio tra tecnica, gusto e personalità.

La serata proporrà anche l’ultimo Skill Test della stagione. La Masterclass sarà catapultata in un mondo fatto di sapori marini e lavorazioni inusuali. Ospite d’eccezione lo chef spagnolo Ángel León, tre stelle Michelin con il ristorante Aponiente di Cadice, noto per una cucina che esplora il mare in ogni forma, tra ingredienti sorprendenti e cotture innovative.

Mentre il traguardo della Top5 si avvicina, la pressione cresce. Ogni errore pesa e ogni dettaglio può fare la differenza. Intanto prosegue anche l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, in onda alle 19.35 su Sky e NOW, con ricette e approfondimenti affidati ai concorrenti di quest’anno e a chef ospiti.