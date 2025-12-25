MasterChef Italia 15 al via nella notte di Natale: debutto con l'antipasto della Golden Mystery Box

MasterChef Italia 15 inizia a Natale, con i venti cuochi amatoriali che entrano in Masterclass. Un percorso di prove e giudizi, guidato da Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, dà il via a questa nuova edizione.

La nuova edizione di MasterChef Italia 15 prende il via la sera di Natale, con l’ingresso ufficiale in Masterclass dei venti cuochi amatoriali che hanno conquistato il grembiule bianco nelle selezioni. Per loro inizia un percorso fatto di prove serrate, giudizi severi e piatti decisivi, sotto lo sguardo attento di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Negli episodi in onda giovedì 25 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW, l’atmosfera festiva lascia spazio a sfide immediate e impegnative. Nessuna concessione alla leggerezza: fin dalla prima prova i concorrenti saranno chiamati a dimostrare tecnica, personalità e capacità di reggere la pressione.

A contendersi il titolo di nuovo MasterChef italiano sono venti profili diversi per età, provenienza e percorso personale. Tra loro ci sono professionisti, studenti e lavoratori: Alessandro, odontoiatra genovese di 44 anni; Antonio, 24enne studente di Giurisprudenza con origini arbereshe; Carlotta, 25 anni dalla provincia di Biella; Dorella, 57enne tarantina impiegata nel settore finanziario; Dounia, operatrice sociosanitaria di 28 anni residente a Bassano del Grappa; Eros, 27 anni dalla provincia di Catania; Franco, consulente tecnico veneto di 31 anni con radici ghanesi; Gaetano, architetto 52enne del catanese; Georgina, 26 anni, nata a Londra e attiva come hostess a Treviso; Giuliana, 36enne di Manfredonia, studentessa di scienze enogastronomiche.

Completano il gruppo Iolanda, nata in Brasile e residente a Cosenza; Irene, 20enne studentessa di Giurisprudenza cresciuta tra Pamplona e Messina; Jonny, operaio 25enne della provincia di Lucca; Katia, 32 anni, responsabile di una pokeria a Genova; Matteo C., 23 anni, studente di International Marketing dalla Brianza; Matteo L., 27enne bolognese di origini cinesi attivo negli investimenti online; Matteo R., graphic designer 28enne del bergamasco; Niccolò, 25 anni da Massa; Piponzio, nome d’arte di Andrea, 26enne aretino impiegato nell’azienda di famiglia; Vittoria, 36 anni, residente a Reggio Emilia.

La competizione si apre con un appuntamento speciale: l’unica Golden Mystery Box dell’edizione, dedicata agli antipasti. Un test iniziale che mette subito in palio un vantaggio prezioso e costringe i concorrenti a puntare su precisione, equilibrio e creatività.

La serata prosegue con l’Invention Test, ispirato a uno dei simboli della cucina domestica italiana: la polenta. Farine differenti, consistenze da reinventare e accostamenti fuori schema saranno gli elementi chiave per trasformare un piatto popolare in una proposta personale e contemporanea.

Nel primo Skill Test stagionale entrano in scena le grandi famiglie della ristorazione italiana. In Masterclass arrivano Roberto Bottero di Arnaldo Clinica Gastronomica a Rubiera, primo ristorante italiano a ottenere la stella Michelin nel 1959, e Antonio Dipino de La Caravella di Amalfi, primo locale stellato del Sud Italia. Due storie emblematiche che portano al centro della prova il valore della tradizione familiare e della continuità gastronomica.