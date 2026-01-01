MasterChef Italia 15, stasera la quarta puntata: Green Mystery Box, Insalata liquida e prima esterna

Home / Social News / MasterChef Italia 15, stasera la quarta puntata: Green Mystery Box, Insalata liquida e prima esterna

Stasera su Sky Uno alle 21:15, #MasterChef Italia 15 torna con la quarta puntata, tra Green Mystery Box e prima esterna. Due episodi per iniziare il nuovo anno con sfide e emozioni, disponibili anche in streaming su NOW e on demand.