MasterChef Italia 15, stasera la quarta puntata: Green Mystery Box, Insalata liquida e prima esterna
Stasera su Sky Uno alle 21:15, #MasterChef Italia 15 torna con la quarta puntata, tra Green Mystery Box e prima esterna. Due episodi per iniziare il nuovo anno con sfide e emozioni, disponibili anche in streaming su NOW e on demand.
Il nuovo anno si apre con una serata decisiva per MasterChef Italia 15: giovedì 1 gennaio 2026 vanno in onda due nuovi episodi, con la Masterclass chiamata ad alzare subito il livello dopo le ultime eliminazioni.
L’appuntamento è in prima serata alle 21:15 su Sky Uno, con visione in streaming su NOW e disponibilità anche on demand e su Sky Go per chi preferisce recuperare in un secondo momento.
In gara restano 18 aspiranti chef. La corsa continua senza pause e, nella puntata di stasera, le prove sono costruite per mettere alla prova tecnica, gestione del tempo e capacità di ragionare in modo creativo davanti a vincoli sempre più stringenti.
La prima svolta arriva con le Green Mystery Box, una novità che porta in cucina il tema della sostenibilità: ingredienti pensati per valorizzare il riuso e ridurre gli sprechi, con la guida di una chef ospite che torna a sorpresa tra i banchi della Masterclass.
La prova non mette in palio solo un vantaggio strategico: oltre al “jolly” tradizionale, entra in gioco anche una nuova spilla legata alla filosofia green, capace di offrire un beneficio pratico in una delle sfide successive, incidendo sulla gestione dei minuti decisivi ai fornelli.
Subito dopo, l’Invention Test ruota attorno a un piatto simbolo di Antonino Cannavacciuolo: l’iconica Insalata liquida, una preparazione complessa che richiede precisione, equilibrio e una lettura attenta delle consistenze.
Chi supera l’ostacolo entra nella prima prova in esterna della stagione, ambientata nella zona di Parma, tra i luoghi simbolo del Parmigiano Reggiano. Le due brigate, Rossa e Blu, devono cucinare per decine di addetti legati alla produzione e alla lavorazione delle forme, trasformando un ingrediente identitario in un menù convincente.
Il verdetto dell’esterna decide tutto: la squadra migliore conquista la sicurezza dalla balconata, mentre l’altra finisce al Pressure Test con i grembiuli neri. A fine serata, per qualcuno il percorso in Masterclass si interrompe.