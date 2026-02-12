Nicole Curtis si scusa dopo il video con insulto razziale e lo stop di HGTV a Come ti trasformo la casa

Nicole Curtis si scusa dopo la diffusione di un video in cui pronuncia una parola razzista sul set di “Rehab Addict”. HGTV ritira il programma dalle piattaforme e prende le distanze dall’episodio.

Un filmato diffuso online ha messo nei guai Nicole Curtis. Nelle immagini, girate durante le riprese di “Come ti trasformo la casa”, la conduttrice pronuncia un insulto razziale mentre lavora a un progetto di ristrutturazione. Subito dopo si rende conto di quanto detto e appare sorpresa dalle proprie parole.

Il video, pubblicato da RadarOnline, mostra un momento di tensione sul set. Curtis, visibilmente frustrata, lascia andare il termine offensivo davanti alla troupe. La clip si è diffusa rapidamente, spingendo HGTV a intervenire.

L’emittente ha deciso di rimuovere il programma dalle sue piattaforme proprio nel giorno in cui era previsto il ritorno in onda dopo una pausa. In una nota, la rete ha spiegato di essere venuta a conoscenza solo di recente del commento offensivo e ha chiarito che un linguaggio del genere non rispecchia i propri valori né il rispetto dovuto a pubblico, partner e dipendenti.

Contattata da TMZ, Curtis ha chiesto scusa pubblicamente. “La parola in questione è sbagliata, non fa parte del mio vocabolario e non lo è mai stata”, ha dichiarato. Ha aggiunto di non essere stata informata in anticipo della decisione di cancellare lo show.

La conduttrice ha ricordato i 15 anni trascorsi con il programma, definendoli un percorso importante. In questo momento, ha spiegato, la sua attenzione è rivolta ai rapporti personali e alla comunità che la conosce al di là della televisione.