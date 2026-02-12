Stacy Keibler pubblica la foto di James Van Der Beek nei suoi ultimi giorni

Stacy Keibler ha pubblicato una foto di James Van Der Beek in sedia a rotelle mentre guarda il tramonto, poche ore dopo la notizia della sua morte. L’attore combatteva contro il cancro da tempo.

James Van Der Beek è morto nelle prime ore di mercoledì. La notizia si è diffusa rapidamente e, nel giro di poche ore, è arrivato anche un messaggio toccante da parte di Stacy Keibler, ex wrestler e attrice, che ha condiviso uno scatto degli ultimi giorni dell’amico.

Nella foto si vede l’attore seduto su una sedia a rotelle mentre osserva il tramonto. Keibler ha spiegato di aver trascorso con lui gli ultimi momenti della sua vita e ha definito quel tempo “un vero dono”. Ha raccontato di aver imparato molto restando al suo fianco, soprattutto la forza di continuare a credere nel piano di Dio anche quando il dolore è difficile da accettare.

Leggi anche: Morte di James Van Der Beek, raccolta fondi per sostenere la famiglia

La famiglia di James Van Der Beek affronta difficoltà economiche dopo la morte dell’attore.

Nel suo lungo messaggio ha ricordato anche l’uomo lontano dai riflettori: un marito attento e un padre presente. Ha scritto che guardarlo nella sua quotidianità familiare è stato un privilegio. Il post si chiude con una riflessione semplice: conta solo l’attimo che stiamo vivendo.

La causa ufficiale della morte non è stata ancora comunicata. Negli ultimi anni, però, Van Der Beek aveva parlato apertamente della sua battaglia contro il cancro, condividendo aggiornamenti sulle cure e sulle difficoltà affrontate.

Nel corso della carriera aveva raggiunto la popolarità con serie e film di successo come “Dawson’s Creek”, “Varsity Blues”, “Pose” e “Don’t Trust the B---- in Apartment 23”. Non aveva mai lavorato direttamente con Keibler, ma tra i due si era creato un legame profondo.

Intanto è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese mediche e sostenere la famiglia nella fase successiva alla malattia. In poche ore sono stati raccolti centinaia di migliaia di dollari.